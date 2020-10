Tite, dupa ce Neymar a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria nationalei Braziliei: Este si arcul dar si sagetile

Selecţionerul Braziliei, Tite, l-a lăudat pe Neymar, care l-a depăşit pe Ronaldo şi a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria naţionalei Braziliei, fiind devansat doar de Pele, potrivit news.ro.

"Fiecare generaţie are valorile ei. Au fost Ronaldo «Fenomeno», Rivaldo, Romário, Bebeto. Este nedrept să facem comparaţii. Ce pot spune este că Neymar are această imprevizibilitate, este şi arcul dar şi săgeţile. Este un jucător care pasează şi finalizează. Este tot mai bun, are o maturitate tot mai mare. Este creativ, driblează şi să dezechilibreze apărarea adversă este caracteristica lui", a declarat Tite.

După ce a marcat primul gol, Neymar i-a adus un omagiu lui Ronaldo, arătându-şi dinţii din faţă şi formând cu mâinile numărul 9, purtat de fostul fotbalist.

Neymar a marcat de trei ori în victoria Braziliei în meciul cu Peru, scor 4-2, de miercuri, din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

Neymar a înscris în minutele 28, 83 şi 90, primele două goluri fiind din penalti.

Pentru Brazilia a mai punctat Richarlison (64), iar pentru Peru au înscris Carrillo (6) şi Tapia (59).

Neymar l-a depăşit pe Ronaldo în topul marcatorilor pentru Brazilia, el având 64 de goluri în 103 meciuri, în timp ce fostul atacant a marcat de 62 de ori în 98 de meciuri.

Primul loc este ocupat de Pele, cu 77 de goluri în 92 de meciuri.