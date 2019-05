Titi Aur a demolat o ipoteza care circula zilele acestea in spatiul public in legatura cu accidentul lui Razvan Ciobanu

Titi Aur google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan Ciobanu accident. Titi Aur, multiplul campion national de raliuri, a facut cateva precizari-cheie, la Romania TV, in ziua in care a fost condus pe ultimul drum Razvan Ciobanu. Titi Aur a demolat o ipoteza care circula zilele acestea in spatiul public. Masina lui Razvan Ciobanu nu putea fi pe pilot automat. "Extraterestrii pot sa faca multe lucruri interesante. Daca si-ar pune domnii de la NASA mintea la asa ceva, probabil se putea. Eu nu pot sa afirm ca este imposibil sa faci asa ceva, dar ca sa se intample acest lucru, sa ne telecomandam masina, ar trebui sa conteze atat de mult incat sa se faca un astfel de scenariu. Presupunand ca vrem sa mergem pe logica asta, nu poti sa mergi pe un ca ...