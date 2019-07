Titularizare 2019, proba scrisa. Peste 27.700 de candidati inscrisi 

titularizare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, se va desfasura astazi, incepand cu ora 10,00, in 85 de centre de examen, potrivit unor date furnizate de Ministerul Educatiei. Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 27.724 de candidati, dintre care 4.740 provin din promotia de absolventi din acest an. Acestia isi pot valida fisele de inscriere cel tarziu pana la ora 9,00 dimineata. La nivel national sunt disponibile 4.319 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata. Dintre acestea, 3.091 de posturi didactice/catedre vacante sunt in mediul urban si 1.228 in mediul ...