Titus Corlațean: Klaus Iohannis a facut azi o chestie perversa, a spus ca nu intra in ancheta de la Piatra Neamț dupa care a zis ca vinovat e PSD

Vicepreședintele PSD Titus Corlățean, fost ministru al Justiției, a atras atenția, marți seară, la Antena 3, că președintele Klaus Iohannis a făcut „o chestie perversă” după tragedia de la Piatra Neamț, anume a spus că nu vrea să se implice în ancheta aflată în curs, după care a aratat cu degetul spre PSD.

Citește și: Schimbare iminentă de trupe în PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru un nou mandat

„Ar fi trebuit azi sa decreteze doliu national. La Colectiv am avut senzatia ca aceasta persoana se catara pe cadavre pentru a castiga politic. Azi a confirmat. A zis de baronii rosii, PSD. Nu stiu daca stiti, spitalul suport COVID trebuia sa fie cel din Roman, pentru ca este mai bine plasat, doar ca la Roman era primar PNL in primavara si au zis sa faca spital COVID unde e presedinte de CJ de la PSD si nu primar PNL (...) Va spun o chestie perversa pe care a facut-o in seara asta. Mai intai spune ca nu intentioneaza sa intre in ancheta, dar pe urma zice ca vinovatul moral e PSD si autoritatile locale”, a declarat Titus Corlățean.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, că vinovatul moral pentru tragedia de la Piatra Neamț este PSD:

„Nu voi comenta ancheta în curs de la Piatra Neamț, pentru că autoritățile competente vor anunța rezultatul acesteia, atunci când o vor finaliza. Dar să nu ne limităm la a-i identifica doar pe cei care au greșit tehnic, punctual, pentru că problema este mai gravă de atât. Există și un vinovat moral, cel care a blocat guvernul lună de lună în Parlament și a cerut oamenilor să nu respecte regulile în plină pandemie, cu efecte dramatice asupra sănătății cetățenilor noștri. În același spirit al blocării eforturilor de stopare a pandemiei, autoritățile locale pesediste – este un adevăr pe care trebuie să îl spunem – au aplicat după ureche măsurile de la centru, în spirit electoral. La Piatra Neamț, baronii roșii au schimbat directorii de spital de capul lor, refuzând să colaboreze cu Direcția de Sănătate Publică sau cu specialiștii Ministerului Sănătății. Autoritățile locale pesediste pun permanent piedici deciziilor guvernamentale, nu alocă resurse suficiente, nu aplică standarde ridicate și preferă improvizații care, în cele din urmă, în mod tragic, fac victime”.