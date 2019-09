Titus Corlațean le-a cerut senatorilor sa nu fie 'caței', inainte de votul pe cererea DNA pentru fostul ministru Florian Bodog

Senatorul PSD Titus Corlățean, fost ministru de Externe și al Justiției, a declarat luni in plenul Senatului, inainte de votul privind cererea DNA de urmarire penala a fostului ministru PSD Florian Bodog, ca senatorii nu mai trebuie sa fie „catei” si sa-i lase pe „dulai” sa faca jocurile.

„Am aflat in cursul vietii ca legea e pentru catei, nu pentru dulai. In traducere libera, asta s-ar numi dublu standard. In acest dublu standard este tinuta Romania de ani de zile”, a zis senatorul. El a invocat faptul că au fost dosare de rasunet in Europa care au fost gestionate „de o maniera convenabila” de procurori, tot pe subiectul angajarilor fictive. „Daca vom continua sa facem greseli, vom fi tratati ca cateii, in contextul in care dulaii vor face jocurile in continiare. Noi suntem la categoria catelusi. Hai sa stabilim care e pozitia Senatului Romaniei indeplinind un atribut constitutional”, a zis Corlatean.