Titus Corlatean, avertisment pentru Viorica Dancila: Buna-credinta nu trebuie sa fie transformata in naivitate

Senatorul PSD Titus Corlatean este de acord cu transpunerea in Constitutie a rezultatului referendumului de duminica, insa cu o conditie: standarde identice sa fie aplicate in toate tarile UE. Fostul ministru o avertizeaza pe Viorica Dancila, in contextul deschiderii manifestate de premier fata de o colaborare mai stransa cu presedintele Klaus Iohannis. Titus Corlatean, prima reactie dupa ce Klaus Iohannis a respins nominalizarea sa pentru functia de viceprim-ministru "Este atributul domnului presedinte de a invita partidele politice la consultari pe teme de importanta nationala, in speta, mai ales dupa referendumul consultativ, subliniez consultativ, organizat de curand. Eu sper in acest contex ...