Titus Corlatean, despre demisia Theresei May: A pierdut in primul rand batalia in propriul partid

titus corlatean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru de Externe Titus Corlatean, senator PSD, a declarat ca demisia anuntata de premierul britanic Theresa May este un gest necesar, pentru ca ea a pierdut in primul rand batalia in propriul partid, precum si sprijinul unor parlamentari si ministri importanti. BREAKING NEWS! Premierul Theresa May si-a dat DEMISIA 'Demisia anuntata de premierul britanic este un gest asteptat, predictibil si necesar. Demisia efectiva va interveni in iunie, insa anuntul s-a facut nu intamplator inainte de ziua de 26 mai, inainte de alegerile europene la care Marea Britanie va participa, chiar daca prezenta europarlamentarilor va fi probabil de scurta durata in PE, pentru a da cat de cat sanse Partidu ...