Titus Corlatean solicita Guvernului sa intervina in cazul familiei Bodnariu

familia Bodnariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul PSD Titus Corlatean a formulat o interpelare prin care solicita Guvernului sa intervina ca terta parte in procesul intentat de familia Bodnariu statului Norvegian, la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO). Cererea de chemare in judecata a fost depusa la 1 decembrie 2016 si comunicata la 1 februarie 2019. Probleme dupa probleme pentru familia Bodnariu. Parintii sunt urmariti penal in Norvegia Cazul Bodnariu a aparut dupa ce Marius Bodnariu, cetatean roman, si Ruth Bodnariu, cetatean norvegian, a ajuns in conflict cu Serviciul de protectie a copilului din Norvegia, Barnevernet, in care cei cinci copii ai familiei au fost preluati pe 16 noiembrie 2015 in custodia statului norvegian ...