Toți angajații sunt vizați! Ce se intampla cu banii in plina pandemie

Cozmin Gusa a acordat un interviu extraordinar pentru EvZ TV, jurnalistului Radu Popa. Intre multe alte analize si dezvaluiri, in prima parte a interviului, cunoscutul strateg si consultant politic a facut mai multe referiri la statul paralel.

Politia Romana a oferit, miercuri la amiaza, explicatii in cazul barbatului din Sectorul 1 al Capitalei care a murit dupa ce a fost impuscat de politisti.

O scriitoare chineza care a tinut un jurnal in perioada de izolare la domiciliu in Wuhan, epicentrul pandemiei de COVID-19, a fost catalogata drept "tradatoare" si acuzata de nationalistii chinezi ca alimenteaza criticile la adresa tarii lor, dupa ce a decis sa publice acele texte in strainatate.