Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București au inregistrat aprecieri modeste in prima ședința a saptamanii

Toți cei nouă indici ai Bursei de Valori București au înregistrat aprecieri modeste în prima ședință a săptămânii, în contextul unei prudențe pregnante a investitorilor locali vizavi de atingerea unor noi maxime bursiere atât pe plan domestic cât și la nivel internațional în ultima perioadă, anunță MEDIAFAX.

De menționat că lichiditatea a continuat să se situeze sub media din acest an, fiind de doar 28,11 milioane de lei. Totuși, rulajul primei ședințe din săptămână a fost peste cel de la sfârșitul săptămânii trecute, de doar 19 milioane de lei. Media acestui an este de puțin peste 39 milioane de lei.

Referința pieței, indicele BET, a urcat cu 0,33%, la 9.724,93 de puncte, la mai puțin de 10 puncte de maximul post-criză înregistrat la finalul ședinței de miercuri, 13 noiembrie. În același timp, indicii europeni au evoluat pe o tendință descendentă, în timp ce indicii de la Wall Street erau în stagnare după atingerea unor noi maxime săptămâna trecută, printre care de menționat este pragul de 28.000 de puncte depășit de indicele Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Ziua a fost pozitivă per ansamblu, creșterile fiind generale, pe mare parte din acțiuni. De la începutul anului și până în prezent, BET afișează o creștere de 31,71%, pornind de la o bază mai mică după crahul bursier de după anunțul OUG114/2018.

Din cadrul indicelui BET, cele mai bune evoluții au fost înregistrate de: Electrica (EL) 1,81%, Nuclearelectrica (SNN) 1,57% și Transelectrica (TEL) 1,5%. La polul opus regăsim titlurile Conpet (COTE), cu o scădere de 0,5% și Fondul Proprietatea (FP) care au pierdut 0,47%. Acțiunile Romgaz (SNG) au încheiat ziua cu o depreciere de 0,27%.

Indicele BET-FI, al celor cinci SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a înregistrat cea mai bună evoluție sectorială a zilei, cu o creștere de 0,88%, pe fondul amendării legii fondurilor de investiții alternative astfel încât eliminarea pragului la SIF-uri să fie aplicată la 6 luni de la promulgare, față de 18 luni cât se prevedea în varianta inițială.

Titlurile Banca Transilvania au ocupat prima poziție în topul celor mai tranzacționați emitenți, cu schimburi în valoare de 7,1 milioane de lei. Titlurile băncii, care au crescut cu 0,46% și au atins un nou maxim istoric de 2,48 lei/unitate, sunt urmate în clasamentul rulajelor de acțiunile SNG, cu 5,93 milioane de lei, și BRD Societe Generale (BRD), cu tranzacții în sumă de 3,27 milioane de lei.