Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București au marcat aprecieri vineri, BET continuand evoluția pozitiva din aceasta saptamana

Toți cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri vineri, BET continuând evoluția pozitivă din această săptămână în care a atins noi maxime multianuale cu o creștere ușoară de 0,13%. Indicele BET-FI a fost liderul creșterilor, cu un salt de 1,78%, anunță MEDIAFAX.

Evoluția a venit în linie cu parcursul piețelor de acțiuni din Europa și în general din lume, care au continuat prudent raliul din ultimele săptămâni pe fondul detensionării conflictelor comerciale și ameliorarea tendinței de încetinire din economia globală.

Referința BET a atins la finalul ședinței bursiere de vineri un nou maxim post-criză, de 10,087.42 de puncte. Maximul istoric, înregistrat de BET acum 12 ani și jumătate, în luna august 2007, este situat la 10.857 de puncte.

Din punctul de vedere al lichidității, săptămâna s-a încheiat cu o revenire a rulajelor, valoarea tranzacționată fiind de 40,08 milioane de lei (8,38 milioane de euro), pentru a doua zi consecutivă în preajma valorii consemnate anul trecut, de circa 39 milioane de lei. Un plus a fost dat de un deal cu titlurile BRD în sumă de 3 milioane de lei. Săptămâna s-a încheiat per total cu o creștere de 1,35% pentru indicele BET.

Din cadrul indicelui BET, cele mai bune evoluții au fost înregistrate de: Nuclearelectrica (SNN) plus 0,93%, Romgaz (SNG) plus 0,8% și Digi Communications (DIGI), plus 0,59%. La polul opus regăsim titlurile MedLife (M), cu o scădere de 1,62%, Alro Slatina (ALR), care au pierdut 0,86% și Transelectrica (TEL), cu un minus de 0,49%.

Titlurile Banca Transilvania (TLV), care au scăzut cu 0,19%, au ocupat prima poziție în topul celor mai tranzacționați emitenți, cu schimburi în valoare de 19,1 milioane de lei. Titlurile băncii sunt urmate în clasamentul rulajelor de acțiunile Fondul Proprietatea (FP), cu 2,5 milioane de lei, și SNG, cu tranzacții în sumă de 2,24 milioane de lei.