TOȚI OCHII pe Justiție: Catalin Predoiu anunța 'reforma structurata' in privinta Codurilor Penale, in Parlament, dupa alegeri

Modificarea legilor Justiției pare să fie o pasiune pentru fiecare dintre guvernele care se succedă la Palatul Victoriei.

Ministrul interimar al Justiţiei, Cătălin Predoiu, propus pentru acelaşi portofoliu şi de către noul premier desemnat Florin Cîţu, susţine că modificările Codurilor Penale ar trebui reluate în Parlament după alegeri şi după o dezbatere "care să fie la zi”. Predoiu spune că pentru acele modificări care trebuie făcute rapid, în baza unor decizii ale Curţii Constituţionale, ministerul de resort are un proiect tehnic realizat în ultima perioadă, conform News.ro.

"În ceea ce priveşte proiectele din Parlament privind modificarea Codurilor Penale, am avut discuţii şi cu colegii mei care aveau propuneri pe diverse zone ale acestor reglementări importante şi i-am convins şi le mulţumesc că au acceptat ideea de a nu ne grăbi şi de a face o reformă structurată şi sistematică a acestor reglementări după alegeri. E ceea ce am avut impresia, la un moment dat, că acceptaţi şi dumneavoastră: să nu mai modificăm legile penale, Codul Penal, Codul de Procedură Penală, până când nu ne aşezăm pe un efort tehnic prealabil şi o consultare care să fie la zi. Dumneavoastră aţi invocat o consultare. Au fost consultări şi acum doi ani şi acum patru ani, şi acum un an, sunt consultări permanente pentru că există această hiperactivitate pe undeva pozitivă a magistraturii de a se pronunţa pe tot ce înseamnă reglementare adresată sistemului judiciar care face ca aceste consultări să fie continue. Dar, până la urmă, trebuie să şi codificăm, dacă vreţi toate aceste opinii după o dezbatere şi în final să decidă Parlamentul”, le-a spus Cătălin Predoiu, marţi, la audierile din Parlament, senatorilor şi deputaţilor din Comisiile juridice reunite.

Ministrul demis al Justiţiei a adăugat că, în ceea ce priveşt acele modificări din legislaţia penală care trebuie trecute în lege ca urmare a unor decizii ale Curţii Constituţionale, Ministerul Justiţiei a lucrat un proiect tehnic care poate reprezenta o "bază tehnică” de dezbatere.

"E adevărat, sunt câteva reglementări care comportă o operare imediată, în virtutea deciziilor Curţii Constituţionale, şi noi avem deja redactat proiectul tehnic la minister care încorporează tot. Nu spun că trebuie să ni-l impunem pe acela, dar spun că dacă vrem să lucrăm pe această zonă avem o bază tehnică foarte bine făcută. Noi nu am pierdut timpul la Minister în toată această perioadă de convulsii politice, am lucrat tehnic şi eu sunt gata să discutăm pe acest proiect ce anume reglementări trebuie modificate în virtutea deciziilor CCR care trebuiau, într-adevăr, de mult receptate în cele două Coduri Penale,” a adăugat Cătălin Predoiu.