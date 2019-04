Toader spune ca Dragnea i-a garantat independenta cand l-a pus ministru: Nu sunt in razboi cu nimeni

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca nu se considera in razboi cu nimeni, a amintit ca, atunci cand a fost numit in functie, a primit garantiile de conservare a statutului de independenta si a subliniat ca isi va exercita atributiile pana cand in Monitorul Oficial apare numele unui nou ministru al Justitiei.