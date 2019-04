Toata lumea este intristata. Ce a patit Dalai Lama

Dalai Lama google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul spiritual tibentan Dalai Lama a acuzat dureri in piept si a fost nevoit sa faca un control medical intr-un spital din New Delhi. Starea acestuia de sanatate este stabila, dupa cum a declarat unul dintre reprezentantii sai. 5 sfaturi de la calugarul Dalai Lama care ne vor ajuta sa fim fericiti indiferent de ce se intampla in jurul nostru Ngodup Tsering, reprezentant in Statele Unite al calugarului budist, a declarat pentru AFP ca liderul spiritual tibetan, in varsta de 83 de ani, a zburat marti dimineata la New Delhi pentru efectuarea unei vizite medicale la spitalul Max, dupa o "tuse usoara". ''Medicul ne-a spus ca nu exista niciun motiv de ingrijorare. Nu este atat de ...