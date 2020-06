Toate deciziile adoptate in ședința de Guvern, de joi seara: masuri pentru starea de alerta

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative adoptate în cadrul şedinţei Guvernului României din 11 iunie 2020

Citește și: SURSE - S-a bătut palma: când vor avea loc alegerile locale



I. PROIECTE DE LEGI



1. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Amendamentului la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (New York, 21 decembrie 1965), adoptat la cea de-a paisprezecea reuniune a statelor părţi la Convenţie, la New York la 15 ianuarie 1992



2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative



II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ



1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României



2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020



3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii



4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor prevederi din Legea 75/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii-IMM INVEST România, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19



III. HOTĂRÂRI



1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei



2. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi



3. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Sibiu, Braşov, Timiş, Constanţa, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Vaslui, Buzău, Mureş, Mehedinţi şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului



4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2547 şi 1269 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestora în domeniul public al oraşului Ineu, judeţul Arad şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului



5. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii"



6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare, restaurare şi refuncţionalizare a imobilului fostul Palat Mihail Sturdza, situat în municipiul Iaşi, str. Cloşca, nr. 9, M.I. cuprins în L.M.I. la poz. 954 cu nr. IS-II-m-B-03808, jude ţul Iaşi"



7. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere Centru Social Pastoral "Sfânta Cruce" Caraiman (D1+D2+D3+P+E1+E2), str. Palanca nr. 24, oraş Buşteni, judeţul Prahova"



8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I şi Opera Română - municipiul Craiova, judeţul Dolj"



9. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", Tronsonul 4, aflate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja, din judeţul Argeş



10. HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru UCRAINA



11. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 248 /2020 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020



12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sistem integrat pentru intervenţia la dezastre, urgenţe şi crize"



13. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19



14. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Cronţ Laura



15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Hristache Eugen



16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către doamna Dobre Doina



IV. MEMORANDUMURI



1. MEMORANDUM cu tema: Principii generale privind implementarea unui mecanism de sprijin de tipul Contracte pentru Diferenţă ("CfD") pentru producerea de energie electrică cu emisii reduse de carbon



2. MEMORANDUM cu tema: a. Aprobarea participării României la instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de şomaj într-o situaţie de urgenţă (SURE); şi b. Aprobarea textului Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 între Comisia Europeană şi România şi semnării acestuia de către ministrul finanţelor publice



3. MEMORANDUM cu tema: Deblocarea reţinerii de 10% instituite conform Legii nr.500/2002 a finanţelor publice cu modificările şi completările ulterioare asupra unor titluri de cheltuieli din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Legea 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020



V. NOTE



1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Apelul de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

2. NOTĂ cu tema: trecerea terenului cu suprafaţă de 27.454 mp din domeniul public al comunei Belciugatele, judeţul Călăraşi, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Serviciului Român de Informaţii

3. NOTA privind situaţia financiară a Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA



VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 17 iniţiative legislative