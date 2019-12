Toate divele din Romania vor dori sa urmeze dieta-minune. Gabriela Firea a slabit 25 de kg in 3 luni

Firea

Venirea pe lume a unui copil a fost un moment foarte fericit in viata Gabrielei Firea, dar a inseamnat si cateva kilograme in plus pentru aceasta, pe care le-a anulat in timp scurt datorita unui regim alimentar propriu.

Cu o strategie adaptata nevoilor sale, fosta vedeta de televiziune a slabit 25 kg in trei luni si astfel si-a recapatat silueta. "M-am temut ca peste ani, cand fiul meu va privi pozele, ma va intreba daca la botezul lui eram insarcinata din nou", a spus Gabriela Firea la emisiunea “Refresh" prezentata de Oana Turcu la Antena Stars.

"Dimineata, dupa ce luam aghiasma, beam pe burta goala un pahar de apa cu jumatate de lamaie stoarsa, pentru digestie. La micul dejun consumam doar un iaurt degresat cu ovaz in care, doar pentru gust, picuram cateva lacrimi de miere. Daca nu imi era suficient mai mancam seminte crude: de dovleac, de in. Masa de pranz era compusa dintr-o supa-crema de legume si un gratar de curcan sau peste cu salata. La masa de seara, obligatoriu inainte de ora 19, o branza slaba fara sare cu rosii sau salata trebuiau sa ma sature. Evident, pana ma culcam ma apuca foamea, dar o potoleam, atat cat puteam cu apa", a mai spus Gabi Firea.

Gustarile dintre mese au jucat un rol important. "Nu mancam cornulete sau ciocolata, dar aveam mereu la mine migdale, caju sau batoane de slabit cu ceai verde, care sunt destul de consistente si imi potoleau foamea", a mai povestit ea.

