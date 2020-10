Toate scolile din Dorohoi trec la cursuri in sistem online pentru 14 zile

Autoritatile din judetul Botosani au impus masuri restrictive in ceea ce priveste functionarea scolilor si a unor categorii de agenti economici din municipiul Dorohoi, dupa ce rata de infectare in acest oras a ajuns la 2,74 la o mie de locuitori. Astfel, toate scolile din oras vor invata in sistem online in urmatoarele 14 zile, iar activitatea restaurantelor, cafenelelor din spatii inchise si a cinematografelor a fost sistata.