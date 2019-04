Tobey Maguire (Spider Man) si-a scos fiul de zece ani in oras. Cum arata "omuletul paianjen"- FOTO

Tobey Maguire Spider Man google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Divortat in anul 2017, actorul Tobey Maguire petrece timp cu fiecare dintre cei doi copii ai sai. „Spider Man” l-a scos pe micul Otis Tobias la cumparaturi. Tobey Maguire este tata devotat pentru Otis Tobias, fiul sau in varsta de zece ani, pe care il are cu fosta sotie, designerul de bijuterii Jennifer Meyer. Cei doi s-au despartit in 2017, dupa aproape zece ani de mariaj, dar inca impart custodia celor doi copii pe care ii au. Otis Tobias are o sora mai mare, Ruby, in varsta de 12 ani. Actorul din Spider Man a fost surprins de fotografi la cumparaturi, in weekend, alaturi de fiul lui, in West Hollywood. Otis Tobias seamana leit cu mama lui, insa asta nu-l afecteaza pe Maguire ...