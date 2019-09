Tocmai s-a facut anuntul. Aceste pastile sunt cancerigene. Majoritatea romanilor apeleaza la ele

Pastile google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avertisment grav pentru cei ce folosesc medicamente contra arsurilor la stomac. Conform autoritatile de reglementare in domeniul medicamentelor din Statele Unite (FDA) si Uniunea Europeana (EMA) medicamentele cu ranitidina au fost supuse unor noi serii de evaluari, asta dupa ce in unele variante ale medicamentului au fost descoperite reziduri ale unei impuritati cancerigene numite N-nitrozodimetilamina (NDMA). FDA a semnalat prezenta NDMA in unele medicamente cu ranitidina. „Pacientii care au orice nelamurire privind tratamentul lor actual pot sa se adreseze medicului sau farmacistului. Exista mai multe medicamente indicate pentru aceleasi afectiuni ca si ranitidina care pot fi folosite la alternati ...