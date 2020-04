Tokyo lupta impotriva pandemiei indemnand populatia sa stea acasa si sa faca ordine

Guvernatorul prefecturii Tokyo, Yuriko Koike, îi îndeamnă pe concetăţeni să rămână în case chiar şi cu ocazia perioadei sărbătorilor japoneze denumite Săptămâna de Aur, şi eventual să urmărească o vedetă locală, Marie Kondo, care are un videoblog despre cum să-ţi păstrezi casa în cea mai desăvârşită ordine cu putinţă, în caz că se simt plictisiţi, transmite joi Reuters potrivit Agerpres.

Investită cu puteri excepţionale pe perioada stării de urgenţă, guvernatorul Koike le-a cerut oamenilor să stea în casă timp de 12 zile, începând de sâmbătă. În mod normal, locuitorii metropolei nipone ar împânzi străzile, magazinele şi zonele de relaxare ale oraşului în perioada Săptămânii de Aur, care anul acesta are loc între 29 aprilie şi 6 mai. Guvernatorul Koike a redenumit însă sărbătoarea Săptămânii de Aur "Săptămâna de Stat Acasă".Premierul Shinzo Abe a anunţat la 7 aprilie instaurarea stării de urgenţă, care le conferă guvernatorilor din prefecturile nipone cele mai afectate de noul coronavirus puteri sporite pentru a le cere cetăţenilor să rămână în case şi pentru a închide toate afacerile. Starea de urgenţă a fost pronunţată pentru şapte prefecturi, printre care şi Tokyo şi Osaka. Persoanele care însă refuză să asculte de îndemnul de a rămâne în casă nu vor fi amendate sau penalizate în vreun fel.Conform Reuters, care citează surse din cadrul guvernului nipon, în perioada Săptămânii de Aur se va lua decizia dacă starea de urgenţă va fi sa nu prelungită.Tokyo este regiunea din Japonia cea mai afectată de noul coronavirus. Autorităţile medicale nipone au raportat joi 134 de noi cazuri, iar numărul total de cazuri depistate este de 3.573.Guvernatorul Koike s-a plasat în avangarda campaniei de distanţare socială din capitală. În plus, autorităţile au creat un site special pentru persoanele care rămân în casă în perioada sărbătorilor, în care pot fi postate înregistrări video ale oamenilor sau ale unor celebrităţi."Vor fi oameni care se vor gândi, dacă tot stăm în casă, hai să facem ordine", a susţinut guvernatorul Koike, adăugând că vedeta locală KonMari, pseudonimul sub care este cunoscută Marie Kondo, "vă va oferi sfaturi practice pentru a face ordine şi curăţenie în case" prin intermediul unor videoclipuri.De asemenea, guvernatorul le-a cerut oamenilor să reziste tentaţiei de a vizita atracţiile turistice ale capitalei, precizând că acestea vor fi închise. Chiar şi ieşirile la supermarket, pentru cumpărături, ar trebui limitate la o ieşire la fiecare trei zile, a mai susţinut ea.