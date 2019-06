Tom Ellis, actorul principal din serialul Lucifer, s-a casatorit. Cum arata sotia lui

Tom Ellis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tom Ellis, actorul care detine rolul principal din serialul Lucifer, s-a casatorit cu scenarista Meaghan Oppenheimer. Cei doi au facut marele anunt postand pe conturile lor de Instagram primele poze de la nunta. Vedeta serialului Lucifer si-a unit destinul in urma cu cateva zile cu Meaghan Oppenheimer, o scenarista si actrita originara din Tulsa, Oklahoma. Evenimentul, care a fost unul restrans, a avut loc in Santa Yez, California. In cadrul ceremoniei, Tom a purtat un costum albastru, iar Meaghan a ales o rochie alba, din dantela cu maneci lungi, de la designerul Naeem Khan. Alaturi de ei au fost familia si prietenii apropiati. Nu au lipsit nici fiicele actorului: Marnie (6), Florenta (10) si Nora(1 ...