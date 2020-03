Tom Hanks revine la Los Angele dupa ce s-a vindecat de COVID-19

Tom Hanks şi soţia sa Rita Wilson s-au întors, vineri, la Los Angeles, după ce au petrecut mai mult de două săptămâni în carantină în Australia ca urmare a disgnosticului de coronavirus, scrie Reuters.

Actorul din "Forrest Gump" şi "Toy Story" şi Wilson au fost fotografiaţi în timp ce erau în maşină în oraş.

Site-ul dedicat celebrităţilor TMZ a afirmat că fotografiile au fost făcute după ce cuplul a ajuns pe un aeroport mic din Los Angeles. "Page Six" de la The New York Post a notat că Hanks a fost văzut dansând după ce a coborât dintr-un avion privat.

Reprezentanţi ai actorului în vârstă de 63 de ani nu au oferit detalii.

Hanks, dublu premiat cu Oscar şi unul dintre cei mai iubiţi actori americani, şi Wilson au fost primele staruri care au anunţat că au fost testate pozitiv pentru Covid-19, care a devenit o epidemie globală, cu peste 27.000 de decese pe glob.

Ei au fost trataţi într-un spital din Australia şi izolaţi pentru o perioadă după externare.

Cea mai recentă postare a actorului pe Twitter, duminică, actorul a scris că trecuseră două săptămâni de la primele lor simptome şi că se simt mai bine.

Hanks era în Australia pentru a filma la o producţie despre Elvis Presley când a anunţat pe 11 martie că el şi soţia sa au fost diagnosticaţi cu boala. Filmările au fost întrerupte, dar şi alte sute de filme şi producţii de televiziune din toată lumea.