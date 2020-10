Toma Hogea, regizorul viitoarei premiere de la Teatrul Calutul de mare: Noile generatii de spectatori vin la teatrul de papusi cu o «conditie» – sa fie provocati

Zilele acestea, la Teatrul pentru copii și tineret „Căluțul de mare” din Constanța se lucrează la a doua premieră a stagiunii, intitulată „Pescarul și sufletul sau”, anunțată pentru 13 noiembrie. Un spectacol ce are la bază un basm de Oscar Wilde, în regia și dramatizarea botoșăneanului Toma Hogea. Scenografia: Mihai Pastramagiu. Muzica: Tibor Cari. Light design: Adrian Buliga. Coregrafia: Geta Radvan Huncanu. Proiecții: Sebi Tineghe.În distribuție: Grațian Prisăcaru, Rovena Paraschivoi, Daniel Minciună, Daniela Vlad, Tiberiu Roșu, Ion Ciolan, Claudia Brădescu, Arina Cojocaru, Alina Manțu.Regizorul, scenograful, autorul muzicii, coregraful light designerul, autor proiecții nu sunt la prima colaborare cu teatrul constănțean, după cum ne-a informat secretarul literar Anaid Tavitian, care ne-a facilitat un interviu cu celebrul regizor Toma Hogea.Actorul și regizorul Toma Hogea (17 aprilie 1957) a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice din Botoșani (Secția instrumentală-vioară), apoi Academia de Arte „George Enescu” din Iași – Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie muzicală și Teatru (Specializarea – Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete, fiind astăzi Doctor în Artele spectacolului. A colaborat cu teatrele din țară, dar și cu instituții de cultură din afara granițelor țării, a lucrat în televiziune, la radio, a jucat în filmul artistic „Încrederea” (scenariu și regie Tudor Mărăscu, 1987-1988), având rolul principal; semnează pentru peste 350 de scenarii radiofonice, dar cunoaște și bucuria de a dărui mai departe cu măiestrie, fiind profesor la Universitatea de Arte din Iași, Lector universitar la Catedra de Arta Actorului Mânuitor de Păpuși și Marionete și Catedra de Canto. Scrie versuri și literatură de specialitate. Este premiat pentru o multitudine de ipostaze de la actor, la regizor, scenarist, muzician etc.- Da, în 2019, după premiera spectacolului „Degețica” imediat mi s-a propus să revin cu un alt spectacol, așadar o nouă colaborare. Nu vă ascund faptul că inițial mi-aș fi dorit să montez „Micul prinț”, în ideea că, cu foarte mulți ani în urmă, maestra artei păpușărești Nuți Forna a excelat în rolul Micului prinț, spectacolul de atunci intitulându-se „Copii din stele”, spectacol care a colindat lumea și a primit nenumărate premii naționale și internaționale. Dar tot pe masa mea de lucru exista și „Pescarul și sufletul său”, acest text atât de complex, amplu ca mesaj, ca replică, ca valoare literară. Dar trebuie să fac o paranteză ca să vă răspund la întrebare. Anul trecut, am montat la Teatrul Bacovia la secția de animație „Take, Ianke și Cadîr” și tot așa, după premieră, am fost întrebat ce aș putea să le mai ofer. Și atunci le-am spus din lista mea de lucrări, printre multe altele era și „Micul prinț” și managerul teatrului, Eliza Judeu, mi-a spus că și-ar dori. Așa încât s-a făcut o rocadă între dorința de a monta aici „Micul prinț” și „pescarul și sufletul său”. Și conform principiului „nimic nu e întâmplător” sau de cele mai multe ori orice întâmplare poate fi un caz fericit, mult mai bun, textul acestui spectacol „Pescarul și sufletul său” parcă este scris pentru acest loc. Nu numai pentru faptul că marea este lângă noi și îi auzim valurile, dar una este să-l montezi la Timișoara și alta aici, unde, ca parfum și ca energie, marea e cu noi.Imediat următorul argument este legat de trupa pe care am descoperit-o anul trecut, care este o trupă de excepție în arta păpușărească, păpușari foarte buni și foarte talentați, mi-am dorit și i-am și promis doamnei Nuți Forna că dacă voi mai monta la Constanța, următorul spectacol va fi numai cu păpuși, cum nu s-a mai întâmplat demult, decât în diverse modalități estetice.