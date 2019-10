Tomac, despre o revenire a lui Basescu alaturi de PNL: Nu va exista niciun fel de fuziune. Ne intereseaza o dezbatere Paleologu-Iohannis

"Modelul" Catalonia, Transilvania si Razboiul logistic desfășurat de Budapesta și Moscova „Minoritatea maghiara are doua alternative, respectiv revizuirea granițelor sau întreprinderea de masuri de natura sa determine autonomia statala a acestora in Ardeal", spunea Borbely Imre, la vremea cand era deputat al UDMR in Parlamentul Romaniei.

De ce vine Președintele Microsoft Bradford Smith în România? (II) Președintele Microsoft Bradford Smith și tirania corupției în România. Îndemnul Vice Președintelui Joe Biden către Bradford Smith : „niciun român, așa cum niciun american, nu este deasupra legii"

Canalul "History" trimite 25 de cărți de istorie la 25 de licee. Printre titluri, volume semnate de: Ioan Aurel Pop, Florian Bichir, Neagu Djuvara și Lucian Boia Canalul „History" trimite 25 de cărți despre istorie către 25 de licee din țară. Printre titlurile selecționate se regăsesc volume de Ioan Aurel Pop, Florian Bichir, dar și Neagu Djuvara sau Lucian Boia

Noul director general de la Tarom parcheaza la handicapati! Ca tot apar o serie de dezvaluiri despre noul sef al TAROM, Valentin Gvinda, pus urgent de Razvan Cuc in locul Madalinei Mezei, cea care a denuntat public cum i-a cerut ministrul sa tina la sol aeronavele ca parlamentarii sa nu poata vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, si care a fost data afara ca a refuzat o asemenea cerinta de natura penala, Ziuanews a intrat in posesia unor poze uluitoare.

Ea e Denisa "pupila" ministrului Razvan Cuc din CA al CN Aeroporturi București pentru care s-a batut cu un pilot caruia i-a inscenat un dosar Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a intrat in centrul atentiei dupa ce a cerut directorului general al TAROM ca sa tina aeronavele la sol pe aeroporturile din tara, in asa fel incat parlamentarii sa nu ajunga la Bucuresti in timp util ca sa voteze motiunea de cenzura. Scandalul e atat de mare incat Viorica Dancila a trimis corpul de control la minister, iar la DNA s-a inregistrat o plangere penala a directorarei TAROM, Madalina Mezei, impotriva ministrului Cuc.

Madalina Mezei, directoarea demisă de la Tarom: Cuc m-a pus să identific parlamentarii de la bord și să anulez curse! Directoarea demisă de la Tarom, Mădălina Mezei, a făcut declarații de presă în care a dezvăluit cum a fost pusă de ministrul Cuc să țină avioane la sol în ziua moțiunii de cenzură.

Ziuanews are filmarea! Razvan Cuc minte de ingheata apele. S-a intalnit cu Mezei cu o seara inainte de votarea motiunii. Iata dovada! Ziuanews a dezvaluit in premiera ieri ca ministrul Razvan Cuc i-a cerut directorului general al Tarom, Madalina Mezei, cu o seara inainte de votarea motiunii de cenzura, sa retina la sol avioanele care decolau din orasele tarii spre Bucuresti, ca parlamentarii sa nu ajunga la vot. Urmarea a fost ca a demis-o pe Mezei pentru ca nu a vrut sa-i execute ordinul.

La ANAF se pun directori ca pe banda rulanta pe ultima sută de metri a guvernului Dăncilă: Fiscul a scos la concurs 66 de posturi de șefi ANAF a scos la concurs 58 de posturi de directori în cadrul administrațiilor regionale, printre care directori de regională, directori juridici, directori de colectare, de servicii interne și șefi de administrații județene fiscale.