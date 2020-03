Tomac (PMP): Exista premise ca Guvernul Citu sa treaca, noi militam pentru un guvern stabil cat mai rapid

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară, Eugen Tomac, a declarat, vineri seara, la Târgu Mureş, că există premise ca Guvernul Cîţu să treacă, deoarece formaţiunea sa militează pe ideea ca ţara să aibă un Guvern stabil cât mai rapid, care să fie învestit de Parlament. "PMP a votat guvernele liberale de după demolarea Guvernului Dăncilă, şi atunci când PNL şi-a dorit, şi atunci când PNL nu şi-a dorit. Vom vota şi de această dată. Faptul că PSD, care domină Birourile Permanente ale celor două Camere a decis ca votul să aibă loc joia viitoare, după ce se va pronunţa Curtea Constituţională pe ordonanţa care prevede mai multe modificări la legea cu privire la organizarea alegerilor parlamentare, este clar că am intrat pe o cursă cronometru legat de acel obiectiv pe care şi l-a asumat PNL de a declanşa alegerile anticipate. Există premise ca Guvernul Cîţu să treacă, noi milităm pentru ca ţara să aibă un guvern cât mai rapid stabil, învestit de Parlament. Sigur că pentru acest lucru trebuia să se facă mai mult efort, dar nu este exclus ca din raţiuni politicianiste, subliniez, să ne trezim cu unii care plâng pe umerii interesului naţional şi votează guvernul, şi mă refer aici implicit la PSD", a declarat presei Eugen Tomac. Liderul PMP crede că deşi politica românească a oferit multe surprize, nu crede că vor mai avea loc alegeri anticipate, iar ţara are nevoie de stabilitate, mai ales acum, pe fondul afectării economiilor lumii pe fondul coronavirusului. "Dar viaţa politică întotdeauna ne-a oferit multe surprize care ne-au luat pe toţi prin surprindere şi cred că există şanse ca lucrurile să se încheie într-o perioadă mult mai scurtă de timp decât îşi imaginează marii actori, mă refer aici la cele două partide, PSD şi PNL. Nu cred că vom mai avea alegeri anticipate, prin urmare ţara are nevoie de stabilitate. Coronavirus prăbuşeşte întreaga lume din punct de vedere economic şi a băgat în alertă cetăţenii, pentru că sănătatea publică până la urmă este mai importantă decât orice şi eu cred că toţi politicienii care se gândesc la interesul naţional trebuie să se gândească că România are nevoie de un guvern stabil imediat. Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis şi premierului desemnat, şi premierului în funcţie şi celor care îşi doresc să guverneze", a susţinut Eugen Tomac. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Tomac: Ţinta PMP este să devină al treilea partid ca număr de aleşi locali, cu sloganul "Mai multă transparenţă!" * Tomac (PMP): Politicienii români cred că le ştiu pe toate; se apleacă foarte puţin pe temele cu adevărat importante