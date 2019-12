Tomas Ryde, dupa victoria impotriva Kazahstanului: 'Am menajat-o pe Cristina pentru meciul de maine'

Antrenorul echipei feminine a României, Tomas Ryde, a declarat, marţi, după victoria împotriva Kazahstanului, scor 22-20, că nu se aştepta la un meci atât de greu, potrivit news.ro.

"Meciul a devenit mult mai greu decât mă aşteptam, portarul a început să scoată mingi, sunt fericit că am câştigat meciul. Să ne concentrăm asupra partidei următoare. Am menajat-o pe Cristina pentru meciul de mâine. Am încercat să iau decizii inteligente atunci când am alcătuit echipa. Am avut o mulţime de ocazii şi nu am reuşit să le concretizăm. Extremele au făcut şi lucruri bune. Nu am putut să blocăm aruncările de la şold ale adversarilor. Asta trebuie să rezolvăm pentru meciul de mâine. Muntenegru joacă după stilul celor de la Buducnost. Combinaţiile sunt aceleaşi. Cristina le cunoaşte foarte bine", a declarat Ryde, potrivit telekomsport.ro.

Naţionala de handbal feminin a României a obţinut, marţi, a doua victorie în grupa C a Campionatului Mondial, scor 22-20 (14-11), cu selecţionata Kazahstanului.

În primul meci al grupei C, tricolorele au cedat la scor în faţa Spaniei, 16-31 (9-16), iar în al doilea au învins Senegalul, scor 29-24 (15-12).

În continuare, programul echipei tricolore, antrenată de Tomas Ryde şi Costică Buceschi, este următorul: România – Muntenegru (4 decembrie, 8.00) şi România – Ungaria (6 decembrie, 8.00).

Citește și: Klaus Iohannis își anunță prioritatea mandatului: Să nu vă așteptați să încetez războiul cu PSD

Primele trei clasate în fiecare din cele patru grupe vor obţine calificarea în faza grupelor principale, de unde echipele de pe primele două poziţii vor juca apoi în semifinale. Meciurile din grupele principale încep în 8 decembrie, urmate de semifinale, în 13 decembrie, şi finalele pentru medalii, în 15 decembrie.

Campionatul Mondial din 2019, a 24-a ediţie, reprezintă şi criteriu de calificare la Jocurile Olimpice din 2020, care se vor desfăşura tot în Japonia. Doar medalia cu aur la CM va ajunge direct la Jocurile Olimpice. La ultima ediţie a CM, România s-a clasat pe locul 10, iar medalia de aur a revenit Franţei.

În 2019, reprezentativa tricoloră şi-a propus o clasare în primele opt locuri, care i-ar permite accederea la turneele preolimpice.

România este singura naţiune care a participat la toate ediţiile Campionatului Mondial şi are în palmares trei titluri, unul la handbal în şapte (1962) şi două la handbal în 11 (1956 şi 1960), două medalii de argint (1973 şi 2005), precum şi una de bronz (2015).