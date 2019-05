Tomas Ryde inainte Trofeului Carpați - Ne bucuram ca avem parte de un turneu puternic

Calificată direct la Campionatul Mondial din 2019, naţionala feminină este scutită de emoţii în aceste zile, când sunt programate meciurile de calificare în Europa, pentru turneul final din Japonia.

România nu a intrat totuşi în vacanţă, ci se va pregăti în cadrul Trofeului Carpaţi, întrecere programată în 31 mai – 2 iunie la Brăila. Va fi o bună ocazie şi pentru noul staff tehnic, Tomas Ryde şi Costică Buceschi, să-şi facă o idee mai clară asupra potenţialului echipei. Cei doi antrenori au mai fost pe banca naţionalei în perioada 2015-2016, dar între timp lucrurile s-au schimbat destul de mult. În primul rând, Ryde şi Buceschi nu se mai bazează pe câteva jucătoare cu mare experienţă, precum Aurelia Brădeanu, Oana Manea, Ada Nechita, Paula Ungureanu, etc, majoritatea retrase deja din activitate. Din lotul prezent la Brăila, gazda competiţiei, nu fac parte nici măcar actualii lideri, Cristina Neagu, Valentina Ardean Elisei şi Eliza Buceschi, toate fiind accidentate.

„În 2015 o aveam pe Paula Ungureanu, Denisa Dedu era al doilea portar, poate chiar al treilea, era o tânără jucătoare şi intra destul de rar, mai mult la aruncările de la 7 metri. Între timp, ea a ajuns un portar foarte bun de top mondial şi sper că se va menţine la acelaşi nivel cel puţin 10 ani de acum încolo. Sunt foarte mândru de progresul ei”, a declarat Tomas Ryde, vorbind despre ce a găsit azi la naţionala României, comparativ cu mandatul precedent. Denisa Dedu şi Tomas Ryde vor fi în aceeaşi echipă şi la CSM Bucureşti.

Interesant, debutul lui Tomas Ryde în noul mandat va fi într-un turneu la care va fi prezentă şi Angola, o adversară care îi trezeşte amintiri neplăcute de la Jocurile Olimpice de la Rio. După un bronz mondial în 2015, România a avut o cădere abruptă la competiţia supremă din Brazilia. Iar principalul şoc a fost tocmai o înfrângere în faţa Angolei, cu 19-23.

Partida cu Angola se va desfăşura duminică, de la ora 17:30, şi va fi transmisă în direct pe TVR2. Până atunci, tricolorele vor mai testa cu România U19 (vineri, ora 17:30) şi Japonia (sâmbătă, ora 17:30). Şi aceste meciuri vor putea fi urmărite pe TVR2.

„Ne bucurăm că avem parte de un turneu puternic, în compania unor echipe destul de tari, cu două stiluri diferite. Vor fi jocuri utile ţinând cont că vine un Campionat Mondial, iar acolo probabil ne vom reîntâlni cu aceste adversare. Ne dorim să oferim un joc frumos, să ne bucurăm de handbal, să ne pregătim şi să terminăm sănătoase acest turneu”, a declarat Denisa Dedu.

Ca un amănunt de culaore, atât Angola, cât şi Japonia au pe banca tehnică antrenori din Danemarca, pe Morten Soubak, respectiv Ulrik Kirkely

„Sunt nerăbdător să avem acest meciuri cu România şi Angola. Sunt două echipe foarte puternice, în dezvoltare. Noi suntem într-un proces de dezvoltare continuă, început acum 3 ani, şi îl vom continua apoi în Danemarca, după ce vom termina aici, în România. Campionatul Mondial din Japonia este foarte important pentru noi. Avem focus şi pe Jocurile Olimpice de la Tokyo”, a declarat Ulrik Kirkely.

Crina Pintea şi Gabriela Perianu au devenit „veteranele” lotului

Ediţia din acest an a Trofeului Carpaţi este una specială pentru Gabriela Perianu, care revine la Brăila, acolo unde s-a şi lansat către handbalul de înaltă performanţă

"Este o mare bucurie să fiu iarăşi pe „tărâm brăilean”, în oraşul meu de suflet. Sunt foarte fericită că acest cantonament s-a ţinut aici, pentru mine este pentru prima dată când voi evolua în faţa suporterilor brăileni pentru echipa naţională şi sunt fericită!

Timpul a trecut, cred că am evoluat destul de mult, m-am maturizat de la echipă la echipă. Peste tot pe unde am mers am avut parte de experienţe frumoase, însă se pare că tot aici ajung să evoluez pentru echipa naţională. Mereu îmi va fi dor de ce am trăit aici, de rezultatele pe care le-am avut cu această echipă şi de toţi oamenii care ne-au susţinut aici la Brăila. Tot timpul voi reveni cu sufletul deschis.

Din păcate avem câteva jucătoare accidentate în momentul de faţă, pot spune că eu şi Crina suntem veteranele echipei, chiar dacă vârsta nu o arată. Sper să închegăm o echipă puternica la acest trofeu şi să câştigăm această ediţie a Trofeului Carpaţi", a declarat Gabriela Perianu

Vineri, 31 mai

Angola – Japonia, ora 15:00 – TVR 3

România A – România B, ora 17:30 – TVR 2

Sâmbătă, 1 iunie

România B – Angola, ora 15:00 – TVR 3

România A – Japonia, ora 17:30 – TVR 2

Duminică, 2 iunie

România B – Japonia, ora 15:00 – TVR 3

România A – Angola, ora 17:30 – TVR 2

Lotul de tineret joacă sub denumirea de România B