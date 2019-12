Tomas Ryde, selecționerul Romaniei, dupa UMILINȚA cu Rusia: 'Mi s-a parut ca s-a schimbat nivelul arbitrajului, in a doua repriza'

Antrenorul naţionalei de handbal feminin a României, Tomas Ryde, a declarat la finalul partidei cu Rusia, pierdută cu scorul de 18-27, că nivelul arbitrajului ”s-a schimbat” în repriza a doua şi că ”nu e ok deloc” când un joc se schimbă ”aşa”.

”Felicitări Rusiei şi antrenorului Martin Ambros. Au câştigat şi nu există niciun dubiu în privinţa victoriei. Au avut mai multă energie. Am jucat foarte bine în faţa Annei Sen şi a Vyakhirevei în prima repriză. Nu am jucat foarte bine în atac, dar a fost 10-10 şi aveam ceva speranţe că vom reuşi. Mi s-a părut că s-a schimbat nivelul arbitrajul în a doua repriză, au fost câteva situaţii în care nu s-au descurcat deloc, trebuie să o spun. Jucătoarele au şi ele problemele lor, am şi eu probleme cu felul în care antrenez, dar când un joc se schimbă aşa cum s-a întâmplat astăzi, nu este ok deloc”, a spus Ryde în conferinţa de presă de la finalul partidei, citat de Telekom Sport.

Meciul cu Rusia a fost arbitrat de cuplul argentinian Mariana Garcia şi Maria Ines Paolantoni.

Naţionala României a fost învinsă cu scorul de 27-18 (10-10) şi rămâne cu 0 puncte în grupa principală II, astfel că ratează orice şansă de a mai lupta pentru semifinale şi, implicit, pentru medalii.

În următoarele două meciuri, tricolorele vor întâlni Suedia (marţi, ora 13.30) şi Japonia (miercuri, ora 11.00).

