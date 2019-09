Tonel Pop, acuzatii GARVE la adresa INML: Se vrea recoltarea de noi probe ADN pentru acoperirea unor greseli

Tonel Pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, face acuzatii extrem de grave la adresa anchetatorilor din cazul Caracal. DIICOT vrea sa preleve noi probe de ADN in cazul Luizei Melencu, insa mama fetei s-a opus pentru ca in trecut a oferit asemenea probe in ancheta. Tonel Pop e convins ca recoltarea de noi probe se face pentru acoperirea unor greseli. Avocatul familiei Luizei Melencu: "Acea stenograma facuta de politisti, care au transcris ce ar fi discutat Alexandra cu 112, este falsificata" "In primul rand ar trebui sa explice ce au facut cu ADN –ul prelevat in multiple probe. Nu exista alta exlicatie decat daca l-au pierdut, s-a falsificat sau vor sa il paseze undeva. Dupa ridicarea acestor ...