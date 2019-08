Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, despre audierea familiei Dinca la DIICOT: „Au facut un scandal imens. Au spus ca se cred victime”

tonel pop

Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a facut declaratii in aceasta seara referitoare la audierea familiei lui Gheorghe Dinca, sotia si copiii acestuia, la DIICOT. Acestia au fost audiati de catre procurori timp de noua ore.

Potrivit acestuia, familia criminalului din Caracal ar fi facut un scandal urias in sediul DIICOT si au spus ca se cred victime.

„Au facut un scandal imens… ca ce cauta un avocat acolo, ca mama lor nu vrea sa fie intrebata nimic de avocat, aproape erau sa ma scoata de acolo. Au facut o revolta acolo la procuror, la politist, ca nu vor avocat, ca sa ies afara. Cand a inceput audierea sotiei lui Dinca, a iesit iar scandal, a inceput sa ne certe, tipa. I-am spus ca nu poate sa tipe in halul asta”, a declarat Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu.

Tonel Pop sustine ca Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca, ar fi distrus probe si ca, in momentul in care el inceput sa ii puna intrebari, femeia a inceput sa tremure, sa se inroseasca, sa raspunda in aceeasi fraza cu trei contradictii, a inceput sa nege si sa revina asupra declaratiilor.

„Aceasta doamna minte intr-un hal fara de hal, au fost contraziceri extraordinare intre declaratiile lor, ale familiei. In mod clar, si din ce a declarat si din ce rezulta din ce au spus celelalte persoane, aceasta doamna a aruncat probe, a alerat probe, a distrus probe. Este de vazut daca a facut-o cu intentie, obligata, din greseala” , a mai declarat Tonel Pop.

El a mai spus ca nici anchetatorii nu au fost prea incantati, atunci cand a inceput sa puna intrebari, pentru ca „s-a intors tot ce insemnau declaratiile initiale.

„Numai prin intrebari succesive mai recunosteau niste lucruri (cei patru membri ai familiei Dinca-n.r.)” , a mai spus acesta.

„Au fost audiati anumiti politisti si s-a incercat ca eu sa nu aflu ca sunt audiate si acele persoane. Eu am o cerere aprobata, am spus sa fiu chemat si sa mi se spuna cine vine si s-a incercat sa fiu retinut la Caracal”

Sotia lui Gheorghe Dinca si trei copii ai familiei, doi baieti si o fata au fost citati astazi la sediul DIICOT, pentru a da explicatii in legatura cu disparitia Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu in Caracal.

Dupa noua ore de audieri, acestia au parasit sediul DIICOT, pe rand, intr-un Logan de culoare bleumarin.

Primii au iesit baietii impreuna cu mama lor, dupa care masina s-a intors si dupa fiica lui Dinca, alaturi de care se mai afla o tanara. Potrivit jurnalistilor de la fata locului, aceasta ar fi nora criminalului din Caracal.

La plecare, Elena Dinca s-a camuflat cu sapca unuia dintre baietii sai, in timp ce palaria de soare pe care o avea la sosire era la fiica ei.

Nimeni nu a facut nicio declaratie, mai ales ca geamurile autoturismului erau inchise, iar soferul a demarat in tromba in momentul apropierii jurnalistilor.

