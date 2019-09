Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, dupa descinderea jandarmilor: 'Procurorii DIICOT m-au amenintat ca imi fac dosar penal'

Jandarmii și agenții se află la casa familiei Melencu, pentru a pune în executare mandatul de aducere pentru prelevarea probelor biologice. Monica Melencu a spus că refuză să plece de acasă și, ulterior, a leșinat.

Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, susţine, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că nu poate comenta ce se întâmplă, pentru că ar fi fost ameninţat de procurorii DIICOT.

"Sunt șocat și eu. Eu nu pot să fac nimic, pentru m-au amenințat procurorii că îmi fac dosar penal. M-au chemat și m-au amenințat 5 procurori. Eu nu pot să-mi exprim nicio părere. Nu am ce să fac. Am vorbit la telefon cu un polițist. A refuzat să se prezinte. A spus că nu stă de vorba cu mine. A refuzat să spună dacă are mandat. Procurorii mi-au pus în vedere că dacă nu-mi desfășor activitatea în sensul în care doresc ei, mă vor acuza de obstrucționarea justiției. Noi, avocații, suntem nenoriciti, băgați sub preş de procurori de genul acesta. Parchetul General ar trebui să ia măsuri urgențe", a declarat Tonel Pop.

Mandatul a fost emis după ce mama Luizei a refuzat să se prezinte, joi, la sediul DIICOT București pentru a-i fi prelevate probe biologice, chiar dacă a primit citație în acest sens. Monica Melencu a fost amendată cu 5.000 lei, iar vineri a fost emis un mandat.