Tonel Pop despre SINUCIDEREA lui Gheorghe Dinca

Cazul Epstein din Statele Unite sau moartea ucigasului de politist de la Timisoara par motive suficiente pentru ca avocatul Luizei Melencu sa atraga atentia asupra unui risc potential.

Tonel Pop despre SINUCIDEREA lui Dinca. Avocatul Tonel Pop, care reprezinta familia Luizei, a cerut luni autoritatilor sa-l pazeasca bine pe Gheorghe Dinca astfel incat acesta „sa nu fie sinucis”. El a mai spus ca nu trebuie „nici scos nebun pentru ca nu e nebun”.

„Ma tem foarte mult ca cei care, sa zicem asa, vor sa faca rau, nu bine, se gandesc la doua teme. Una din teme este ca i se promite ca va fi scos nebun, nu am spus ca i se promite de catre autoritati sa fim intelesi, iar altii cum sa-l suprime. Parerea mea este si anunt oficial si rog sa fie foarte bine pazit, sa nu poata ‘sa fie sinucis'” , a declarat avocatul Tonel Pop.

El a mai precizat ca fotografiile gasite in laptopul lui Dinca sunt analizate si ca acesta va fi audiat pentru a explica cine sunt persoanele care apar in poze.

„Va trebui sa fie audiat pentru fiecare fotografie in parte, cine este in acele fotografii, cine sunt persoanele care sunt in aceste fotografii, toate lucrurile astea vor fi facute in timp”, a mai spus Tonel Pop.

Acesta a cerut o mai buna comunicare din partea anchetatorilor, noteaza stiridiaspora.ro.

Luni dimineata, cautarile de noi probe in casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal, s-au reluat, dupa ce anchetatorii au venit cu un nou mandat de perchezitie. Tot luni, mai multe persoane, apropiati si cunoscuti ai asasinului sunt audiati la sediul Politiei Caracal.

