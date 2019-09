Tonel Pop, in cazul "Caracal": A gasit elemente care RASTOARNA cazul pe inregistrarile de la 112

tonel pop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Luizei Melencu sustine ca a gasit informatii noi in cazul de la Caracal. Acesta sustine ca a ascultat cu anchetatorii discutiile Alexandrei de la 112 si a gasit elemente care rastoarna ancheta. "Am studiat din nou o parte din dosar. S-a revenit la o colaborare profesionala si principiala cu procurorii de caz. Am studiat cu procurorii transcriptul discutiei Alexandrei de la 112 si se vor retranscrie elemente din partea audio, am evidentiat lucruri importante care pot avea impact in acest caz. Aceste elemente pot schimba traiectoria anchetei. Joaca TEATRU Gheorghe Dinca? NU a putut sa o descrie pe Luiza in fata anchetatorilor Maine se va relua audierea domnului Dinca, iar domnii procur ...