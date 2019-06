Toni Grebla, achitat definitiv de judecatori - UPDATE

Toni Grebla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Toni Grebla a fost achitat la Inalta Curte. Decizia este definitiva. ”Voi trage niste concluzii, insa nu la cald. A fost o lunga asteptare, este cel mai mare chin pentru un om, pentru familia lui. Sotia a primit vestea cu usurare, dar toti acesti ani de chin nu stiu cum am putea sa ii recuperam” a spus Toni Grebla Stire initiala: Completul de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, astazi, decizia definitiva in dosarul in care secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce, pe 11 mai 2018, un complet de trei judecatori de la Instanta suprema l-a ...