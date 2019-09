Toni Grebla, in fata CCR: Conform Contitutiei, presedintele nu are nicio atributie in numirea ministrului interimar

Toni Grebla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a spus astazi, in cadrul dezbaterii de la CCR privind sesizarea referitoare la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre prim-ministru si presedintele Romaniei, ca, potrivit Constitutiei, seful statului nu are nicio atributie in numirea ministrului interimar. "Conform Constitutiei si interpretarii pe care Curtea Constitutionala a dat-o in nenumarate randuri in numirea ministrului interimar, presedintele nu are nicio atributie, ministrul interimar este numit dintre ministri in exercitiu si are tocmai rolul de a asigura conducerea ministerului, functionarea ministerului, pana cand se regleaza problema titularului. Problema titularului ...