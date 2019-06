Toni Grebla, reactie la achitarea decisa de ICCJ: ''Dupa ce ma voi linisti, voi vedea''

toni grebla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magistratii instantei supreme l-au achitat definitiv, astazi pe Toni Grebla, in dosarul in care a fost cercetat pentru fapte de coruptie. Secretarul general al Guvernului a fost achitat si in prima instanta de ICCJ pentru trafic de influenta, fals in acte si coordonarea unui grup infractional. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au achitat definitiv pe Toni Grebla in dosarul in care a fost cercetat pentru trafic de influenta, fals in acte si coordonarea unui grup infractional. Grebla a fost achitat si in prima instanta tot de ICCJ. ''Acum este la cald sa judecam in profunzime lucrurile, insa a fost o perioada de patru ani si jumatate de calvar, in primul rand, pentru familia mea, c ...