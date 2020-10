Top 700 companii locale au generat 45 % din cifra de afaceri a tuturor companiilor nefinanciare din Romania

Cele mai mari 700 de companii au generat aproape 45% din cifra de afaceri a tuturor companiilor nefinanciare din România în 2019, potrivit studiului anual KeysFin "Condiţiile de business din România", notează Agerpres.

Anul trecut, cifra de afaceri a companiilor nefinanciare din România a ajuns la 1.565 miliarde de lei, fiind cu aproape 30% mai mare decât cea din 2015 şi cu 70% în creştere faţă de 2010 (în baza datelor extrase în septembrie 2020, care cuprind aproximativ 682.000 de companii şi care reprezintă peste 90% din totalul pentru 2019, potrivit estimărilor specialiştilor KeysFin). Faţă de 2018, creşterea a fost însă minoră, de doar 1%.În România erau active aproximativ 682.000 de companii nefinanciare în 2019, dintre care 673 companii mari (cifră de afaceri de peste 50 milioane de euro), 8.100 medii (cifră de afaceri mai mică de 50 milioane de euro), 44.500 de companii mici (cifră de afaceri mai mică de 10 milioane de euro) şi 628.700 de microîntreprinderi nefinanciare (cifră de afaceri sub 2 milioane de euro). Chiar dacă numărul microîntreprinderilor a crescut faţă de 2018, când existau 619.200 de microîntreprinderi nefinanciare, aproape 25% din acestea (168.000) au avut cifra de afaceri din 2019 egală cu zero.Cea mai mare pondere din cifra de afaceri a fost generată de companiile mari (44% din total), fiind urmată de companiile medii (22%), cele mici (21%) şi microîntreprinderi (13%), relevă studiul remis joi AGERPRES.Automobile Dacia a rămas şi în 2019 cea mai mare companie din România, cu o cifră de afaceri de 24,7 miliarde de lei (1,6% din total), fiind urmată de OMV Petrom şi OMV Petrom Marketing, cu 19,9 şi, respectiv, 19,1 miliarde de lei.În continuarea topului, ocupanta locului 4 este Rompetrol Rafinare (14,7 miliarde de lei), iar a locului 5 Kaufland România (11,9 miliarde de lei), care a avansat cu o poziţie faţă de anul precedent.Principala noutate a topului este dată însă de ieşirea Lukoil România, aflată pe locul 10 în 2018, şi intrarea Dedeman, care a înregistrat o cifră de afaceri de 8,6 miliarde de lei în 2019, clasându-se astfel pe poziţia 10 în 2019. Dedeman este totodată şi singura companie cu 100% capital privat românesc din top.Împreună, primele 10 companii au avut o cifră de afaceri de 141 miliarde de lei (peste 9% din total) în 2019."Studiul nostru anual 'Condiţiile de business din România' reprezintă o analiză complexă a mediului de afaceri local, iar specialiştii KeysFin încearcă să surprindă o imagine de ansamblu a situaţiei mediului privat, dar şi să identifice acele schimbări cheie care pot avea un impact major în următorii ani. Analiza de faţă reflectă perfect mediul de business efervescent de anul trecut, însă, în 2020, cifrele vor fi foarte diferite, reducându-se decalajul între principalele sectoare de activitate. Chiar dacă industria prelucrătoare a avut un parcurs extrem de bun în ultimii ani, scăderea acesteia va fi cu siguranţă una considerabilă la finalul lui 2020, aşa că poate e momentul ca toţi actorii implicaţi să acţioneze mai clar pentru ca producţia locală să nu intre într-un con de umbră. Aşa cum am mai atras atenţia până acum, o economie bazată pe consum nu e sustenabilă, iar forţa de muncă locală are expertiza necesară pentru a migra spre alte domenii conexe, atâta timp cât există viziune din partea antreprenorilor şi susţinere din partea statului", a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin.Comerţul a rămas cel mai mare sector economic românesc şi în 2019, cu o cifră de afaceri de 613,5 miliarde de lei (39,2% din total). Topul este completat de industria prelucrătoare, cu 390 miliarde de lei (25%), construcţii, cu 98,5 miliarde de lei (6,3%), transport & depozitare, cu 93,6 miliarde de lei (6%) şi energie & gaze, cu 66,8 miliarde de lei (4,3% din total).Comerţul a fost cel mai mare sector economic în 2019 şi din perspectiva numărului de companii: 197,3 mii (29% din total), fiind urmat de activităţile profesionale, cu 79 mii de companii (11,6%), construcţii, cu 71 mii (10,4%), industria prelucrătoare, cu 62,3 mii (9,1%) şi transportul & depozitarea, cu 58 mii (8,5% din total).În corelaţie directă cu mărimea sectorului, pe primul loc în topul celor mai riscante sectoare de activitate după numărul de insolvenţe din 2019 s-a clasat comerţul (2.066 insolvenţe în 2019). Este urmat de construcţii (1.033 insolvenţe) şi industria prelucrătoare (823 insolvenţe), potrivit datelor de la Registrul Comerţului.Cât despre topul domeniilor cu cei mai mulţi angajaţi, pe primul loc s-a clasat industria prelucrătoare, care a înregistrat cel mai mare număr de angajaţi în 2019, peste un milion (26,5% din total), fiind urmată de comerţ (cel mai mare sector economic după cifra de afaceri şi numărul de companii), cu 784 mii de angajaţi (20,5%), transportul & depozitarea, cu 351 mii de angajaţi (9,2%), construcţii, cu 340 mii de angajaţi (8,9%) şi servicii administrative & suport, cu 267 mii de angajaţi (7% din total). În primele 5 sectoare după forţa de muncă au fost 2,7 milioane de angajaţi, care au reprezentat 72% din total.În total, în România existau 3,8 milioane de angajaţi în 2019, cu 2,1% mai puţini decât în 2015 şi cu 7,9% sub nivelul din 2010. Cu toate acestea, peste 297.000 de companii, respectiv 43,5% din total, nu au avut niciun angajat în 2019.Datele studiului arată că profitul net al companiilor nefinanciare locale a crescut cu 60% faţă de 2015 şi cu 104% faţă de 2010, la 123,6 miliarde de lei în 2019. Faţă de 2018, creşterea a fost de doar 3%, însă, dintre cele aproape 682.000 de companii analizate a crescut uşor şi numărul celor care au înregistrat profit şi a scăzut cel al celor care au avut pierderi. Cu toate acestea, numărul celor cu rezultat nul a rămas relativ constant.Astfel, 385.700 companii (56,6%) au înregistrat profit, 213.900 din firmele locale (31,4%) au suferit pierderi, iar restul au avut un rezultat nul în 2019.În topul celor mai profitabile companii din România în 2019 se află OMV Petrom pe primul loc, cu un profit uşor în scădere faţă de anul anterior, de 3,6 miliarde de lei (2,9% din total), fiind urmată de Hidroelectrica şi Dedeman, care a luat locul Romgaz, ocupanta poziţiei 3 în clasament în 2018.

Dedeman reuşeşte astfel performanţa de a fi nu doar una din cele mai mari companii locale, dar şi una din cele mai profitabile, creşterea de la an la an fiind susţinută.



Împreună, cele mai profitabile 10 companii au avut un rezultat net pozitiv de 10,8 miliarde de lei (aproape 9% din total) în 2019.



KeysFin realizează anual studiul "Condiţiile de business din România", în baza unei analize riguroase a informaţiilor furnizate de instituţiile publice locale, cât şi interpretând alte informaţii cheie precum calificativele internaţionale primite de ţara noastră sau investiţiile strategice realizate pentru anul în curs. Mai mult, studiul de faţă a devenit o resursă importantă de date şi statistici despre economia locală pentru sute de companii prezente în România sau care intenţionează să investească în ţara noastră, întrucât oferă o perspectivă de ansamblu, identificând principalele oportunităţi, riscuri şi tendinţe din piaţă.