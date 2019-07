TOP EXCLUSIV in Studioul BZI LIVE! Rectorul Universitatii Cuza din Iasi, profesorul Tudorel Toader prezent la cel mai tare dialog educational al verii

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 23 iulie 2019, incepand cu ora 15.00 si pentru cea de-a 352-a editie in Platoul BZI LIVE dedicata segmentului educational, cultural, artistic, muzical, religios, istoric repectiv al ideilor si mentalitatilor este invitat rectorul celei mai vechi institutii moderne de invatamant superior din Romania - Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) anume prof. univ. dr. Tudorel Toader! Va fi cel mai tare, interesant si in EXCLUSIVITATE dialog al verii pe plan educational local si national. Alaturi de domnia sa vor fi abordate puncte extrem de importante ce tin de: Admiterea 2019, proiecte de investitii in infrastructura, resursa umana, cercetare dar si despre diverse aspecte ce au legatura cu viata st ...