Topul alcoolemiei gasite de politistii rutieri ieseni la soferii opriti aseara. Liderul e de aproape de 1 mg/l alcool pur in aerul expirat

Politistii rutieri din Iasi au actionat in noaptea de vineri spre sambata, pentru depistarea soferilor care conduc sub influenta alcoolului. Cea mai mare alcoolemie a fost de 0.94 mg/l alcool pur în aerul expirat. Actiune a politistilor ieseni pentru combaterea consumului de alcool - FOTO Pe urmatorul loc in nedoritul top a fost o alcoolemie de 0.85 mg/l alcool pur în aerul expirat, urmata de o alcoolemie de 0.75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Celelalte alcoolemii gasite la soferii cheflii a variat intre 0.03 si 0.70 mg/l alcool pur în aerul expirat.