Topul celor mai bogate familii din lume uimeste din nou. Averile printilor, regilor, ducilor si sultanilor analizate atent 

Printul Albert de Monaco si sotia sa Printul Albert de Monaco este mai bogat decat regina Angliei, potrivit unui clasament al celor mai bogate familii regale din lume, stabilit de Business Insider. In 2010, clasamentul stabilit de revista Forbes plasa familia de Monaco inaintea familiei regale britanice, cu 500 de milioane de dolari. Daca Albert de Monaco, miliardar totusi, se afla pe pozitia a zecea in top, regina Angliei nici nu figureaza aici. In clasamentul care nu a inclus ceea ce detine Elizabeta a II-a a Marii Britanii, nu au fost luate in considerare nici proprietatile coroanei britanice, precum Palatul Buckingham, care are o valoare de 5 milioane de dolari. Nadia Comaneci, alaturi de Printul Albert de Monaco ...