TOPUL celor mai valoroase 10 companii din Romania: roboții iau fața industriei

Producătorul de roboţi software UiPath ocupă prima poziţie a topului întocmit de Ziarul Financiar, pe care şi-a adjudecat-o prima dată în 2019, după ce, ani la rând, pe parcursul a 14 ediţii, primul loc a fost adjudecat fie de Hidroelectrica (doi ani), fie de OMV Petrom (12 ani).

Ziarul Financiar a premiat joi seara, în cadrul Galei ZF 2020, care a marcat 22 de ani de existenţă a pu­bli­caţiei, cele mai valo­roase zece companii din România, informează Mediafax.

UiPath, Hidroelectrica, OMV Pe­trom, Dante Internaţional (eMAG) şi Dedeman sunt primii cinci ocupanţi ai clasamentului, urmaţi de Banca Tran­sil­vania, Kaufland România, Romgaz, BCR şi Orange.

Ediţia din acest an a catalogului ce­lor mai valoroase companii aduce cele mai multe schimbări în top 10. Astfel, doar liderul este acelaşi, în vreme ce res­tul companiilor şi-au schimbat poziţia în top.

Printre premianţi se regăsesc şi com­panii care anul trecut nu au intrat în top 10, precum Dante Inter­naţional (firma care administrează retailerul online eMAG şi compania de modă online Fashion Days), Kaufland România şi Orange România. Energia şi retailul sunt indus­tri­ile care au dat cele mai multe firme din top 10 după valoare - câte trei fiecare, lor ală­turându-li-se domeniile IT, bancar şi telecom.

Cumulat, primii zece ocupanţi ai clasamentului au o valoare de 164,6 mld. lei (34,7 mld. euro), în creştere cu 13% faţă de valoarea lor cu un an în urmă şi cu 7% faţă de cei mai valoroşi zece jucători ai topului din 2019.

Pe lângă cele mai valoroase zece firme, în cadrul galei, au fost acordate şi şapte premii speciale, pentru Immofinanz, SoftVision, Tinmar, Superbet, Grampet, Impetum Group şi One United Properties.

Gala ZF din 2020 a fost prima în format online de la înfiinţarea Ziarului Financiar până astăzi. Evenimentul din acest an a avut ca temă centrală românii care au reuşit să acceadă în poziţii executive de top în afară, sub umbrela „Romanians going global“.

Cele zece companii premiate aseară la Gala ZF deschid catalogul „Cele mai valoroase 100 de companii din România“, realizat anual în colaborare cu casa de investiţii BT Capital Partners. În ultimii trei ani şi firma de evaluare Veridio a fost partener al ZF în realizarea acestui catalog.