Topul celor mai vizitate orase din Romania. Unde au fost cei mai multi turisti straini

Romania isi castiga incet, dar sigur, locul pe harta turistica a Europei. Avem de la an la an tot mai multi oaspeti de peste hotare. Din cei aproape 13 milioane de turisti care au vizitat anul trecut tara nostra, 20% au fost straini. Vin aici atrasi de viata de noapte si obiectivele faimoase din Bucuresti, Brasov si Constanta. Dar cauta in Romania si colturi de Rai, precum peisajele unice ascunse intr-un mic sat din inima Transilvaniei. Comuna Racos, judetul Brasov. O localitate cu putin peste doua mii de locuitori, inconjurata de minuni naturale. Un lac de smarald se afla la nici un kilometru departare de mica asezare transilvaneana. Lacul s-a format intr-o fosta cariera, iar dupa ce exploatar ...