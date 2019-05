Topul cluburilor de fotbal din Europa

Real Madrid google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Real Madrid este clubul de fotbal cel mai valoros din Europa, conform studiului 'The European Elite 2019', gruparea din capitala Spaniei fiind evaluata la 3,224 miliarde euro, informeaza agentia EFE. Madrilenii sunt urmati in acest clasament de clubul englez Manchester United, cu 3,207 miliarde euro, in timp de pozitia a treia este ocupata de campioana Germaniei, Bayern Munchen, cu 2,696 miliarde euro. Florentino Perez confirma interesul clubului Real Madrid pentru Eden Hazard Potrivit studiului, elaborat de cabinetul de consultanta KPMG, o imbunatatire a rentabilitatii clubului Real Madrid si o crestere cumulata de 29% a veniturilor operative sunt principalele motive ale cresterii veniturilor co ...