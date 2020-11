Topul județelor in care s-au inregistrat cele mai multe decese de COVID-19

Peste 30% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost înregistrate săptămâna trecută în Arad, Bucureşti, Timiş, Mureş şi Sibiu, precizează Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP). Potrivit raportului săptămânal de supraveghere, bazat pe datele raportate în săptămâna 9 – 15 noiembrie, 30,7% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost înregistrate în […] The post Topul județelor în care s-au înregistrat cele mai multe decese de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.