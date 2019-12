Topul politicienilor realizat de Ion Cristoiu dupa prezidențiale - Avertisment pentru Ciolacu: Caderea Bucureștiului va fi devastatoare pentru PSD

Ultimul tur al alegerilor prezidențiale și instalarea Guvernului Orban aduc în prim-plan politicieni care ocupă cele cinci poziții ale Topului politicenilor, realizat de jurnalistul Ion Cristoiu, care semnalează asaltul asupra primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

Top 5 politicienii săptămânii

Locul 5- Ludovic Orban, premierul României

“Pe locul cinci este domnul Ludovic Orban, care nu are încă curaj să îi spună lui Klaus Iohannis că nu vrea anticipate, dar sigur, nu vrea, face acest joc și mai mult ca sigur va intra într-un conflict pe care după părerea mea în acest război îl pierde din prima zi cu Klaus Iohannis, văzând ce a făcut Klaus Iohannis cu alții el este o victimă sigură și dintr-un motiv, e mai greu să influențezi pe PSD-iști să mănânce pe cineva din afară, dar vă imaginați la Ludovic Orban, partidul ăla sunt vreo câțiva care stau acolo prin jurul lui Orban și zic ia să vedem se clatină un pic și dacă dau un semn cei de la Cotroceni, semnul nu va fi de la Klaus Iohannis sunteți de acord... din PNL, liderii din PNL. Vor venii unii din PNL, , adică cutare, sigur și multe ziare vor face... deci cred că asta domnul Ludovic Orban nu știe, deocamdată observația mea fundamentală, ca premier este că, nici eu nu știu ce vrea, adică nu văd un fir roșu a ceea ce vrea el, nu știu nu e nici liberal, nu e nici de austeritate, ce spune unu azi, spune domnul Predoiu că nu poate să facă peste noapte recursul compensatoriu, prin asta el vine în ședința de guvern și spune că se poate face, bănuiesc că mâine se duce la Klaus Iohannis și revine, adică nu văd... la el e un fel de Viorica Dăncilă doi, sunt aceeași lipsă de oțel...”, a afirmat Ion Cristoiu.

PREMIERĂ de Ziua Națională - Cine este anul acesta comandantul paradei militare naționale din București

Locul 4- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei

„ Pe locul patru este doamna Gabriela Firea, care este ținta numărul unu a tuturor partidelor politice, la ora actuală. Dacă aș fi în locul domnului Ciolacu, mi-aș face ca strategie numărul unu a PSD, apărarea lui Firea. Deci căderea Bucureștiului va fi devastatoare pentru PSD și din câte văd se lucrează intens și cu ajutorul Gabrielei Firea, ghilimele spus, la scoaterea ei din joc din alegerile locale, în același timp ea, nu pot să o înțeleg pentru că ea nu trebuia să se angajeze în bătălia pentru putere, am văzut din PSD că a și anunțat, ea nu poate să ducă, ori renunță la al doilea mandat, de acord, și se concentrează pe bătălia din PSD să ajungă ea șefa PSD-ului, ori se concentrează pe mandat și atunci are nevoie de partid. La ora actuală dacă ați observat doamna Gabriela Firea este tot mai singură și ați observat și dumneavoastră, adică că nu e atacată numai de un partid și de PNL... fiecare dintre partidele din jur vor să îi ia locul”, a susținut Ion Cristoiu, potrivit Mediafax.

Locul 3- Viorica Dăncilă, fost premier, lider și candidat PSD la Președinție

“ Pe locul trei, sigur, este doamna Viorica Dăncilă care a reușit să îndeplinească toate profețiile, tot ce a vrut domnul Klaus Iohannis, inclusiv cu acest comportament de două zile. Bănuiesc că eu dacă aș fi aproprat de domnia sa, aș insista chiar să vină la un interviu, poate la noi să ne spună misterul acestor două zile, vorbesc serios este ca un mister, unde ședea acasă, ce făcea acasă, dădea telefoane, gătea... Nu, dar misterul celor două zile, ce făcea ea, bănuiesc că primea și telefoane, nu numai vizite”, a spus Ion Cristoiu.

Ludovic Orban, mesaj de Ziua Națională: 'Avem acum şansa reală să schimbăm lucrurile în bine'

Locul 2- Eugen Teodorovici, fost ministru și președinte executiv al PSD

“Pe locul doi este domnul Eugen Teodorovici care a reușit să mai compromită PSD, doamna Dăncilă 5%, el 10%, deci 15%. Nu l-am înțeles, am fost la amândouă congresele, domnul Teodorovici este un personaj cu un mare ego, un mare orgoliu, la amândouă congresele unde am fost el a vorbit despre el, numai despre el. A reușit în această perioadă să aibă o imagine de om vesel, adică de om pe care nu îl iei în serios, mă rog, pe Fifor poți să îl iei în serios, dar pe el nu poți să îl iei în serios și acum a produs mari daune partidului pentru că totuși el a recunoscut că alerga după ăla, adică e un histrion mediatic și părerea mea este că și el trebuie dat afară din PSD sau să plece pentru că face rău Partidului Social Democrat”, consideră Ion Cristoiu.

Locul 1- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD

“Locul unu este domnul Marcel Ciolacu, v-am spus de cinci ori Viorel Hrebenciuc, este un ... din câte știu eu acum, sigur se poate schimba, nu vrea să fie președintele partidului, vrea să fie așa un om din umbră, au nevoie de o personalitate, sigur este că nu e un om al serviciilor pentru că prea se năpustește presa serviciilor asupra lor, acuma să vă spun o chestiune foarte simplă, povestea aia cu Academia de Informații este o prostie. La un moment dat s-a creat o modă, moda doctoratelor impusă de Năstase și moda impusă de domnul Maior a Academiei. În nerozia lor, că spun un termen... politicienii români au zis: a, fac Academia de Informații, sunt cel mai tare din lume dacă am diplomă. Asta îmi amintește, ca să fac o comparație, Ion Iliescu mergea în foarte multe vizite, în câteva am mers și eu, cu oameni de afaceri. Avionul, partea din spate a avionului... se lăsa în jos avionul de oameni de afaceri, am fost și în Rusia, nu făceau nimic. De ce mergeau? Că ei își plăteau drumul. Pentru că făceau o poză. Și foarte mulți din ei își puneau poza cu Iliescu pe birou și când venea unu de la ANAF spuneau, aoleu e poza cu Iliescu, da, domnule, am făcut poza... cu toate că era o poză din aia întâmplătoare, așa s-a întâmplat și cu... deci așa se întâmplă la ora actuală ... și cu această academie de atunci. Aveau impresia că dacă fac academia aia, ei l-au luat pe Dumnezeu de picior și sunt deja oamenii în serviciu, de fapt ei nu au făcut ofițeri de informații, din punctul acesta de vedere, dar eu cred în continuare, din câte am aflat, că chiar partidul avea nevoie în perioada asta de Ciolacu, de negociator, că dacă toți aveau vanități”, a explicat Ion Cristoiu.