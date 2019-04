google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un autocar care avea 40 de persoane la bord s-a rasturnat marti, 30 aprilie, pe autostrada A2, in localitatea Brancoveni, judetul Calarasi. Potrivit ISU Calarasi, sapte persoane sunt ranite, dintre care una in stare grava. A fost activat planul rosu de interventie. UPDATE: Avand in vedere zona de producere apropiata de judetul Ialomita, au fost prealertate echipaje medicale si din judetul Ialomita. Spre locul incidentului au fost dislocate de la ISU Ialomita doua ambulante SMURD, o descarcerare grea si o autospeciala pentru transport victime multiple. In sprijinul fortelor care intervin la fata locului, s-au deplasat si 3 ambulante ale serviciului judetean de ambulanta. Breaking news! O tornada s-a produs in Romania - VIDEO ...