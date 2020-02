Tot ce trebuie sa stii despre homeopatie. Nu exista boala fara remediu

Homeopatia reprezinta o alternativa la sistemul traditional existent, care presupune tratarea unui individ cu substante diluate provenite din plante, minerale sau animale. In functie de simptomele specifice si starea generala a corpului, homeopatia identifica cel mai potrivit remediu pentru fiecare pacient. In cazul in care doresti sa apelezi la aceasta alternativa, ti-am pregatit un articol […]