Tot ce trebuie sa stii despre vaccinul impotriva COVID-19 care ar putea ajunge in Romania

La mai bine de sase luni de la declararea pandemiei, cursa pentru vaccinul impotriva SARS-CoV-2 este inca stransa. 35 de vaccinuri se afla in momentul de fata in faza de testare pe oameni la nivel mondial. Romania ar trebui sa primeasca aproximativ 1.290.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 intr-o prima transa, in urma contractului pe care Comisia Europeana l-a semnat cu compania farmaceutica AstraZeneca pentru achizitionarea a 300 de milioane de doze. Vaccinul se afla in acest moment in faza ...