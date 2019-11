Tot mai mulți pesediști prind glas: 'Deciziile in ultimul an si jumatate au fost gresite. Aveam nevoie de o reforma'

Preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, că partidul avea nevoie de reformă şi a amintit că organizaţia social-democrată din Olt nu a fost de acord cu modul în care conducerea centrală a luat decizii în ultimul an şi jumătate.

"Partidul Social Democrat avea nevoie de o resetare şi e foarte bine că acest lucru a început foarte repede. Conducerea este, în acest moment, una colectivă, aleasă interimar până la un nou congres, care am înţeles că va fi în februarie. Este foarte bine că s-a început această reformă în PSD, aveam nevoie de ea. E timpul foarte scurt până la alegerile locale şi cred într-o revigorare a PSD şi ne vor demonstra rezultatele că acest lucru se va întâmpla, eu sunt optimist", a spus Marius Oprescu, informează agerpres.ro.

Întrebat dacă "epoca Dragnea" s-a încheiat, Oprescu a răspuns că rezultatele de la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale arată că deciziile luate de fostele conduceri ale partidului în ultimul an şi jumătate au fost greşite.

"Au fost nişte conduceri ale partidului cu care noi nu am fost de acord, ca mod de gestionare şi management al partidului. Am spus aceste lucruri din momentul respectiv. Nu e vorba despre o epocă ce s-a încheiat, cred că e momentul să înţelegem din rezultatele alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale că deciziile în ultimele perioade, în ultimul an şi jumătate, au fost greşite şi atunci dacă nu înveţi nimic din greşelile pe care le-ai făcut, înseamnă că ai o problemă", a declarat preşedintele executiv al PSD Olt.

Oprescu a punctat că este nevoie de un partid de stânga puternic şi serios.

"Cred că România are nevoie de un partid de stânga, un partid puternic şi serios şi PSD poate deveni acest partid, pentru că a mai fost, dar, din păcate, prin conduceri succesive greşite, acest lucru a fost dus, la un moment dat, în derizoriu", a mai spus Marius Oprescu.

Oprescu a opinat că este nevoie de analiza rezultatelor în fiecare organizaţie. "Sunt foarte multe organizaţii care erau considerate fiefuri PSD şi au fost pierdute la scor. Trebuie făcută o analiză, să ştim unde s-a greşit şi ce trebuie făcut astfel încât aceste organizaţii să nu se mai afle în aceste situaţii", a conchis Oprescu.