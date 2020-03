Tot mai multe țari cer amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Canada anunța ca le va boicota

Amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo este solicitată de tot mai multe țări, iar Canada a luat decizia de a nu trimite sportivi la competiții, dacă acestea nu sunt amânate. JO Tokyo sunt programate în lunile iulie și august. Canada nu va trimite niciun sportiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi a solicitat amânarea The post Tot mai multe țări cer amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Canada anunță ca le va boicota appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.